北捷隨機殺人釀4死9傷 北檢查犯罪動機啟動3機制

針對台北市昨（19日）發生隨機襲擊殺人事件，台北地檢署指派專責檢察官全力偵辦，釐清犯罪動機及查明有無共犯或組織，犯罪被害人保護協會台北分會同步啟動一路相伴被害人關懷機制，維護被害人權益。

北檢對於此重大刑案說明如下：

一、 臺北地檢署於第一時間獲悉北車有人丟擲煙霧彈之重大刑案，王俊力檢察長立即指派重大刑案專責組曾揚嶺主任檢察官率同黃冠中檢察官到場成立專案小組，並指揮臺北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。

本案犯嫌雖已自殺死亡，惟檢察官將指揮專案小組儘速查明犯罪動機、有無共犯及組織性存在，以釐清案發原由及確保社會安全。

二、 本案於昨日發生被害民眾及犯嫌死亡情形，本署立即調

派 3 組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以儘速釐清死因。並於昨日晚間 11 時完成台大醫院余姓被害人之相驗事宜。另 2 位被害民眾及犯嫌之相驗工作，亦於今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及臺北市第二殯儀館同步進行。

三、 臺灣高等檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝於昨日第一時間即請臺北分會謝主委、志工及律師到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持，並提供法律上的協1助，對於傷者部分，也安排往慰問關心，以維護被害人家屬之權益。另今日上午另 2 位被害人相驗，犯保臺北分會亦請專責律師及志工到場陪伴關懷家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

