北捷隨機殺人震撼全台！謝瓊煖重提「20年養殺人犯」名言引網友淚崩

北捷商圈日前發生隨機殺人案件，震撼全台社會，也再次掀起對公共安全與自我保護的討論。曾在戲劇中詮釋加害者家屬心境、留下經典台詞的演員謝瓊煖，面對現實悲劇坦言，與其反覆討論惡意來源，更重要的是學會保護自己。

謝瓊煖回憶，當年在《我們與惡的距離》中一句「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」，道出加害者家屬的無奈與撕裂情緒。（圖／翻攝自我們與惡的距離FB）

台北捷運台北車站與中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，嫌犯張文持煙霧彈、汽油彈及刀械攻擊路人，案發後墜樓身亡，事件共造成4死11傷，引發社會高度關注與不安。曾在台劇《我們與惡的距離》中飾演嫌犯母親的謝瓊煖，22日出席民視8點檔新戲《豆腐媽媽》首映會時，被問及對該事件的看法。謝瓊煖表示，現實中的暴力事件令人痛心，但自己不會將戲劇角色投射到真實案件，也不會過度評論非當事人的遭遇。

謝瓊煖表示，現實中的暴力事件令人痛心。（圖／翻攝自我們與惡的距離FB）

謝瓊煖回憶，當年在《我們與惡的距離》中一句「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」，道出加害者家屬的無奈與撕裂情緒，至今仍被觀眾反覆提起，成為該劇最具代表性的催淚台詞之一。面對近期的隨機攻擊事件，謝瓊煖坦言，現階段能做的其實很有限，「最重要的是把自己的生活過好」，並提醒大眾提高警覺，像是在公共場合盡量避免滑手機，學習基本急救知識，都是實際可行的自保方式。她也強調，與其在社群上情緒性發言，不如回到生活本身，照顧好自己與身邊的人。

