北捷隨機殺人震驚全台 彰化演唱會維安升級

警方自昨日晚間8時開始，針對縣內各火車站、客運站等周邊及人潮眾多地點，加強巡邏及守望勤務。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

北車、北捷昨天發生震警社會的持刀隨機傷人事件，造成4人死亡，彰化縣警察局除了加強全縣20個車站維安工作外，由於縣政府今晚要在縣立體育場舉辦大型歲末演唱會，警方將在會場設置指揮所，同時部署近百名警力戒護，加強會場內的步行巡邏、管制各出入口，希望提高見警率，以達到威嚇歹徒不敢作案的作用。

彰化縣政府今晚在縣立體育場辦歲末演唱會，邀請到糜先生及小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，並由「情歌王子」李聖傑壓軸，勢將吸引眾多民眾朝聖。

北捷事件後，警方對演唱會的舉辦不敢掉以輕心，維安工作再升級，警方表示，將在會場成立指揮所，由指揮所統合現場維安工作，各崗哨加強巡查，若有發現異動，迅速通報指揮所，若有突發狀況，由指揮所進行指揮，迅速排除相關狀況。

警方表示，屆時會加強會場內的步行巡邏，各出入口也會加強管制；而在會場周遭各交通重要路口，如介壽橋南端、師大路等，也將進行交通管制，除隨時注意車況，若發現有可疑車輛，也會加強盤檢，現場也將布署逾50名警力，另外加上義警、義交等民力，將動員近百人。

同時強化聯防機制，結合消防局、醫療單位，準備救護車，以防事故發生，此外，警方也自昨日晚間8時開始，針對縣內各火車站、客運站等周邊及人潮眾多地點，加強巡邏及守望勤務，從營業到結束都有員警巡羅。

