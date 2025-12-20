北捷隨機殺人！派翠克被問「支持還反對死刑」？硬起來表態不忍了
記者蔡維歆／台北報導
北捷板南線驚傳隨機攻擊事件，嫌犯持刀、投擲爆裂物一路逃竄，釀成多人死傷，震驚全台。派翠克今主持Puriluna一日店長活動受訪，平常也是捷運族的他說看到新聞嚇爆了，又難過又生氣，「我覺得很可怕，因為太近了。以往很多事情都會覺得離我們很遠，但當發生在身邊時，我覺得非常可怕，希望大家一定要注意安全。」
派翠克提醒說很多人搭捷運聽耳機都會把音樂開很大聲，加上現在又有降噪模式，路上完全聽不到是很危險的事情，有時候車子衝過來或按喇叭都很危險，所以喊話大家不要邊走邊玩手機，也不要開太大聲，要隨時保持警覺。這次事件也再度引起大家對支持或反對死刑的輿論，派翠克一開始思索了幾秒說：「我覺得犯甚麼樣的錯就應該受到甚麼樣的懲罰。」
所以是贊成死刑嗎？他謹慎表示：「我覺得是吧，他們犯錯，為什麼要活著的人或是身邊很愛她的家人去承擔痛苦？我覺得很不公平。」至於網友喊話不要出門跨年了，派翠克則透露已跟幾位大學好友約好當天聚會，因為平常大家工作忙碌，只有跨年才有時間，「我相信大家一定會更加提高警覺的。」
