北捷隨機殺人 侯友宜探視傷者並強化警力部署

台北捷運台北車站站、中山站昨（19）日傍晚發生隨機殺人事件。新北市長侯友宜今前往新北市歡樂耶誕城聯合指揮中心視察，表示他已經去探視因事件受傷的新北市民，並希望檢調釐清真相，也要求警察全力加強戒備。

侯友宜說，在昨天發生這樣一個嚴重的重大隨機殺人事件，「對這種暴力犯罪我們嚴加的譴責，同時昨天在第一個時間，我們就立即啟動我們各項公共活動的地方，來做好整個安全的維護」。

侯友宜表示，今天一早他就去探視在這件事件受傷的新北市市民朋友，希望他們能夠早日康復，當然更期待在昨天事件發生以後，能夠快速地檢警調來釐清事實的真相，來安定人心，讓這個事件的來龍去脈對國人能夠釐清以外，也能夠讓民眾更加的瞭解。

侯友宜提到，面對這個事情，除了釐清事實真相以外，要藉這個事件不斷地去省思，如何做到預防悲劇不要再發生，所以今天也是特別藉這個機會，面對這個事情不斷地去調整，未來面對重大事情如何去強化、演練，以及強化這個事情事先的預防，包括現階段可能有人藉這個事件在做社會不安定的傳播，不管是網路傳播、口語傳播，甚至故意要製造一些事端的，「我們要全力加強戒備，遏止事情再發生」。

由於正值新北耶誕城開城期間，侯友宜也強調，在事件一發生，所有的不管是臺鐵、高鐵、捷運，包括警察局的治安警力全面出動，加強防護來安定人心以外，因為這一次的活動，耶誕城其實是跨市府以外，也跨中央各單位，整個定點以及巡邏網絡不斷地去做強化，把所有的警力，不管是中央跟地方的警力，緊密結合在一起，更強化整個警力部署的密度，來讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利。

