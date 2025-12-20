「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！

昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。

捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。（圖／翻攝畫面）

李俊宏在其臉書表示，《華盛頓郵報》過去針對美國的大規模隨機殺人事件進行多起深入訪談與長期追蹤調查，結論相當一致：這類行為幾乎從來不是單一原因所致。個人生命歷程中的挫敗、人格特質、長期社會孤立、仇恨或極端意識形態的累積，以及致命工具的可得性，往往同時存在或相互強化。李俊宏表示，在事件發生後、動機與事實尚未完全釐清之前，不宜過早簡化歸因，初期應放在減少傷害與降低後續風險之上。

廣告 廣告

李俊宏列舉現階段的注意事項，首先應即時整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與其家屬儘速復元，同時降低目擊者、社區民眾與第一線人員出現心理創傷或二次創傷的可能性。其次，與公共安全高度相關的任務，除了類似場所加強維安巡邏，民眾要提高自身的安全意識，學習保護自己外，也應盡可能降低模仿犯出現的風險。

許多大規模槍擊犯希望藉由媒體報導成為焦點，媒體曝光或社群媒體的曝光，也可能是某些心理動機之一。李俊宏指出，對某些行凶者而言，媒體報導可能是其動機中的一環，是透過極端行為換取社會注意與存在感的方式。在社群媒體高度發達的時代，這種可見度的回饋變得更加即時且強烈。

當暴力事件被大量曝光、反覆轉傳，甚至被敘事化或英雄化時，對絕大多數人未必產生影響，但對少數極脆弱、正處於急性心理危機，或本就具有模仿傾向與名聲需求的個體，可能形成催化效果。

暴力事件被大量曝光、反覆轉傳，對少數極脆弱、正處於急性心理危機，或本就具有模仿傾向與名聲需求的個體，可能形成催化效果。（圖／中天新聞）

李俊宏表示，實務與研究都指出，媒體若能在報導與內容保持克制，例如避免反覆使用加害者姓名與正面影像，不播放或轉傳其宣言、直播片段或高度情緒化的素材，不將其塑造成敘事核心或象徵人物，並在網路巡檢中將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等視為風險訊號加以通報與介入，將有助於降低後續模仿的可能性。

李俊宏在臉書表示，做司法精神這麼多年，他始終認為，鼓勵理性思考、清楚引註、避免情緒化定罪與敘事煽動，本身就是一種公共預防行動。減少仇恨、暴力言論與偏狹思想的散佈，不只是媒體或平台的責任，也是每一位網路使用者與公民可以共同實踐的選擇。「願傷者早日康復，社會平安，天佑台灣。」

延伸閱讀

國際關注張文隨機殺人案 外媒指「車站驚魂」、交通樞紐陷恐慌

北市4死9傷驚魂！ 蔣萬安：提供一案一社工對接服務

「北捷張文隨機殺人」最新傷亡名單 衛福部：仍有2人ICU搶救