北捷隨機殺人「傷者疑為愛滋感染者」 衛福部14時30分說明

27歲張文昨日在台北車站及捷運站外持刀隨機砍人，目前已知造成4人死亡、11人受傷，衛福部稍早發出通知，將於下午2時30分舉行記者會說明，根據《聯合新聞網》報導，主要是因為第3位被砍傷民眾為愛滋感染者，這表示後續被刀刃劃傷的民眾，都有感染愛滋風險。

衛福部稍早發出通知，將於 下午2時30分舉行記者會說明北捷案，疑似其中一名死者為愛滋患者。(圖/中天新聞)

統計北捷隨機攻擊事件，一共15名傷病患送醫，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。



