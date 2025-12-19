北捷隨機殺人！吳淡如「剛到北車接女兒」驚魂捏冷汗 嘆兇嫌太囂張
台北市19日傍晚發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲男子張文先於台北車站投擲煙霧彈並持長刀攻擊民眾，造成死傷後逃逸，隨即轉往北捷中山站及南京西路一帶再度犯案，並闖入誠品南西店隨機砍人，最終在遭警方包圍下墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含嫌犯）、9人受傷。知名作家、主持人吳淡如表示，女兒晚間才經過兇嫌犯案的地點，所幸已平安接到女兒，讓她捏了一把冷汗。
事件發生當晚，不少民眾仍在台北市區活動，作家吳淡如於社群平台發文表示，自己當時剛前往台北車站接從學校放學、搭高鐵返家的女兒「小熊」，得知攻擊事件後，直呼「真是捏了一把冷汗」，所幸最終平安接到孩子。
吳淡如透露，朋友傳來的現場畫面顯示，攻擊發生在熟悉的大馬路上，場面相當驚悚。她指出，當下現場不少人一開始並未立刻逃離，僅站在原地觀望，似乎還不清楚究竟發生了什麼事。她感嘆表示：「就在熟悉的大馬路上，真的挺囂張的。」
對此，許多網友認為，台灣人危機意識太薄弱，「街上路人完全沒有危機意識，可能是平常街上玩角色扮演的人太頻繁了」、「教導孩子，看到不對先趕快反向跑！看到大家還在看跟傻眼，等到意識過來已經來不及了！遇到不對，只能先跑」、「大家沒有危機意識。長刀拿出來，就應該要有立馬反制作為。」、「現在出門到公共場所應該要全副武裝……這個社會到底怎麼了」。
