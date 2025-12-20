北捷隨機殺人！專家曾示警「無差別攻擊」風險 網神出片段

19日晚間發生北車、中山隨機攻擊案震撼社會。（圖／東森新聞）





北車、中山一帶19日晚間發生重大隨機攻擊事件後，社群平台出現大量討論，其中一段預言片段更在Threads瘋傳。一名網友分享中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰10月28日登上Podcast節目《百靈果》受訪內容，並將其談話與近期案件對照，直呼毛骨悚然，引來不少人留言稱是「神預言」。

節目片段中，戴伸峰在訪談中指出，未來社會恐需更加留意街頭無差別攻擊的潛在風險，並將問題焦點指向早期毒品濫用所帶來的後座效應。他說明，安非他命等毒品可能造成神經細胞毒害，即便是多年以前的使用史，也可能在10至20年後浮現延遲性影響，出現幻覺、妄想等症狀，屬於物質濫用引發的類思覺失調表現。若病程進一步演變為較「積極型」狀態，伴隨被害妄想或被攻擊妄想，攻擊或反擊風險也將隨之升高。

廣告 廣告

戴伸峰教授指出毒品濫用可能造成延遲性腦傷、幻覺妄想風險。（圖／翻攝自百靈果yt）

戴伸峰教授指出毒品濫用可能造成延遲性腦傷、幻覺妄想風險。（圖／翻攝自百靈果yt）

戴伸峰並在節目中以先前苗栗市10月2日發生的隨機攻擊案為例，一名48歲邱姓男子出獄僅半年即再度犯案，持刀刺傷2名學童及1名男子，此案的邱姓男子亦有吸毒背景。他並提醒，成癮問題與精神健康往往交織影響，若未及早介入與治療，恐成為社會治安的潛在風險來源。

至於北車、中山事件，嫌犯張文犯案後逃入商場，最終墜樓身亡。外界也注意到其犯案路線鎖定人潮密集區，並疑以煙霧彈等方式製造混亂、掌控人群動向，專家分析其手法帶有「表演性」與自我顯示特徵。另有說法指嫌犯疑似涉及毒品或成癮前科，但警方仍在釐清其背景與犯案動機，並將從遺留筆記本等證物、以及相關行動軌跡深入調查，以還原事件全貌。

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／大逆轉！黃明志檢驗報告出爐 尿檢陰性

●迪麗熱巴紅線暗黑照引熱議！網憂成于朦朧翻版

●北捷隨機攻擊奪命！Lulu沉痛發聲 百萬YTR提醒一事

