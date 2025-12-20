北捷隨機殺人！歐陽靖勾11年前目睹鄭捷案「被鮮血染紅地獄」創傷

〔記者蕭方綺／台北報導〕捷運台北車站、中山站昨日傳出隨機傷人事件，導致重大傷亡，震驚各界。歐陽靖也在社群發文，坦言勾起自己11年前的創傷記憶。她是當年鄭捷捷運隨機殺人事件的目擊者，親眼見到兇手以及宛如地獄般、被鮮血染紅的江子翠月台，至今仍難以忘懷。

歐陽靖感謝當年在月台上挺身而出、朝兇手丟垃圾桶制止行兇的人，直言「他救了大家」。她也沉痛表示，事件過去11年，自己至今仍無法在任何城市完全放鬆搭乘大眾運輸工具，只要身處人潮擁擠的場所，就會不自覺提高警覺。

廣告 廣告

有網友表示自己深有同感，因為他也是當年在那台車上、不同車廂的人，如今搭捷運真的根本不敢低頭滑手機，歐陽靖也回憶當時一堆身上沾到血的人在車廂裡跑來跑去，尤其是其中一個小姐還對她說：「那不是我的血。」讓她真的一輩子忘不了，但她說現在其實沒有恐懼，畢竟已經過了十幾年，但警覺心會維持一輩子。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷隨機砍人釀4死 網曝保命3大要訣

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

