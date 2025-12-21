北捷隨機殺人 民眾憶當下：一切來得太突然

台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，嫌犯張文在行兇後墜樓身亡，連同嫌犯共造成4人死亡，震驚整個社會。目擊者表示，當時一切來得太突然，在鄭捷與張文的捷運傷人事件後，已經決定以後搭車要時時注意周遭，不敢再沉浸在自己的世界（低頭划手機、戴耳機）了。

張文19日晚間先在北車投擲煙霧彈後，接著返回下塌處變裝，再到中山商圈襲擊扔擲煙霧彈，並衝進南西誠品隨機攻擊店員及消費者，造成多起死傷，最後張文從頂樓墜樓身亡。

北車目擊民眾劉小姐表示，自己當時從忠孝敦化站搭捷運到台北車站轉車到中山，剛下車就聽到廣播不斷說發生火警，並且要求支援且進行疏散，當時自己沒有想太多，因為周遭的人都沒有什麼反應，以為只是誤觸警報，直到看到真的有煙，大家才面面相覷，工作人員便指揮民眾趕緊到其他方向。

劉小姐說，當時以為是失火，並不知道後續演變成恐怖攻擊，也因為捷運是密閉空間，確實有些慌張，往後會注意周遭的情況，不敢再一直低頭划手機。

中山商圈目擊民眾Andy（化名）表示，當時走出捷運站時，看到人行道旁邊有煙加上民眾圍觀，以為只是聖誕節的活動，但之後那個人（嫌犯張文）開始往人群裡衝並跑到大樓（南西誠品）裡，也聽到有人說有拿刀，後來才察覺不對勁，於是就趕緊離開沒有逗留。

Andy表示，遇到不對勁的情況先跑再說，但回頭看新聞畫面時，發現很多人當看到刀都亮出來時還是「傻傻站著」，顯然民眾沒有足夠的危機意識，這部分建議政府真的要多加宣導。

