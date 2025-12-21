北捷隨機殺人！溫昇豪昔演《與惡的距離》受害家屬 坦言：心情跟大家一樣

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

台北市19日發生隨機殺人案，造成4死11傷，27歲嫌犯張文分別在台北車站及中山商圈投擲煙霧彈、持長刀攻擊民眾，最後從百貨公司墜樓身亡。而這起事件也讓外界聯想到之前爆紅的影集《我們與惡的距離》，而在劇中飾演受害家屬的溫昇豪，今（21）日出席《整形過後》羅慧夫顱顏基金會公益記者會被問及此事，也坦言心情與大家都一樣。

溫昇豪在《我們與惡的距離》飾演一對在「無差別殺人事件」的受害者父母。（圖／黃鈺晴攝）

溫昇豪在《我們與惡的距離》飾演一對在「無差別殺人事件」的受害者父母，而他表示，當他看到事件發生後確實有讓他聯想到當時飾演的角色，對此，他也呼籲大家外出時要眼觀四週耳聽八方，外出還是要注意自身安全。

至於Emma（李曼唯）提到，自己先前也時常與好友相約到中山商圈，而在事件發生後家人也叮嚀她出門外要小心，「大家都有在群組裡面說，就是最近更不要出門。」也提醒在外走路不要只顧滑手機。





