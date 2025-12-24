北捷隨機殺人 王世堅怒嗆廢死就是集體的虛偽 不服請移民

王世堅：廢死就是集體的虛偽。（曾薏蘋攝）

北捷日前發生張文隨機殺人事件，民進黨立委、中常委王世堅被問到廢死相關問題時指出，目前尚有36位未槍斃的死刑犯，哪ㄧ位不是最大惡極、罪無可逭？ㄧ年半執行一位，在場的人都作古了，這36位還沒有執行完畢；「我認為廢死，就是集體的虛偽」；如果不服的人，請移民到認為應該廢死的國家。

他呼籲，「只有被害人跟被害人家屬才有原諒的權利，其他人請你不要慷被害人之慨請你不要看被害人之卡」。

王世堅受訪指出，嚴格執行死刑，個跟錯假冤案是兩回事，攤開來講，法律就是為人民服務，台灣90％以上的人民都主張什麼罪怎麼罰，當最大惡極的時候，當然就是死刑，死刑很簡單的，光這個目的就不應該把它廢除，這個目的就是還被害者公道，殺人償命，這是千古不變的定律，如果我們一而再再而三縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解。

廣告 廣告

他說，那就把武器全還給人民，人手一槍人手一刀，如果政府不能維護，拜託讓人民自己維護，家人、親戚朋友受到迫害、殺害、殘害時，自己去討回來；但是可以這樣嗎？這樣子是不是法治就崩解了，只有被害人才有原諒的權力。所以不要在那邊假仁假義；任何第三者都沒有權力原諒。

他說，「第三者，跟你何干，光憑自己的正義感，是法治社會的成員，就應該支持的法治，在那說三道四幹什麼？」用廢死凸顯自己的假人假意，希望大家不要再浪費時間，國家還有更多更重大的事情，現在國事如麻不是嗎？公權力就是來自公信力，來自人民，相信政府、相信法治嘛。如果公信力當然無存了，幹嘛授權給政府。

【看原文連結】