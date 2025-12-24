北捷隨機殺人！王世堅痛罵廢死團體假仁假義：不服的人請移民

民進黨立委王世堅今激動痛罵，別用廢死來凸顯自己的假仁假義，廢死就是集體的虛偽。（圖／袁維駿攝）

北捷台北車站、中山站19日發生隨機砍人案，造成4死11傷，雖然凶嫌張文事發時墜樓身亡，但仍引起死刑議題討論。針對台灣廢死聯盟昨天在臉書發文稱「殺錯無法回頭」，民進黨立委王世堅今天（24日）激動痛罵，別用廢死來凸顯自己的假仁假義，廢死就是集體的虛偽，「如果不服的人，你是極少數，那拜託你，請你移民到認為應該廢死的國家」。

民進黨立委王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪時表示，嚴格執行死刑、不要廢死，這跟錯假冤案完全是兩回事，現在已經判定10、20年的36位未槍斃死刑犯，哪一位不是罪大惡極？所有罪證都非常清楚，而且還有他們的自白書。

王世堅痛批，台灣90％以上人民都主張當罪大惡極、罪無可逭，當然就是死刑，光是「還被害者公道」這個目的就不應該把他廢除，「殺人償命，這是千古不變的定律」，如果社會一而再再而三縱然死刑犯，反而會讓法治崩解，那人民會認為，政府就把武器全還給人民嘛？大家人手一槍，人手一刀，「如果政府不能維護，那我們自己來維護，我們家人親戚朋友受到迫害、殺害、殘害時，我們自己去討回來，可以這樣嗎？這樣是不是法治就崩解了？」

王世堅再批，只有被害人有原諒的權利，不要在那邊假仁假義，光憑自己的正義感，「光憑你自己的正義感，你是法治社會的一個成員，就應該支持我們的法治，說三道四幹什麼呢？用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎？我認為廢死，就是集體的虛偽」。

王世堅認為，這跟錯假冤案什麼關係呢？可以去看，現在所有在判刑的案件，除了這36件死刑案沒有執行以外，其他的重大案件，哪一些是錯假？大家可以拿出來討論，呼籲大家別把單純事情複雜化。公權力就是來自於公信力，來自人民相信政府、相信法治，若公信力蕩然無存了，那幹嘛授權給政府？「法律是要為人民服務」。

王世堅指出，北歐有一兩個國家主張廢死，但那是他們，但超過2000萬位人民都認為，不可廢除死刑，認為國家現在法治的敗壞、崩毀，就是來自於死刑遲遲不執行，「如果不服的人，你是極少數，那拜託你，請你移民到認為應該廢死的國家，去當他們國的國民就好了」。



