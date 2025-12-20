北捷隨機殺人！ 目擊者還原張文對人群大喊：通通上去

台北市昨（19）日發生重大隨機殺人案，27歲男子張文於北捷台北車站、中山站及誠品南西百貨商圈連續作案，投擲煙霧彈並持刀隨機砍人，造成包括他本人在內共4人死亡、11人受傷。據目擊者回憶，張文「最後遺言」竟然是對著人群大吼「上去！通通上去」。

張文墜樓前最後身影。（圖/中天新聞）

根據目擊者描述，事發當時，張文手持超長利刃，對著人群大吼「上去！通通上去」，隨後揮刀攻擊。由於事發地點人潮擁擠，現場一片混亂，許多民眾爭相逃命。一名目擊者在社群平台Threads上透露，自己與張文在手扶梯上僅一步之遙，四目相接之際，感受到死亡威脅。該目擊者表示，自己在混亂中逃進一間服飾店的更衣室，才得以倖免於難。

廣告 廣告

警方調查指出，張文在案發當天下午已攜帶自製煙霧彈和長刀，並戴著防毒面具，顯示其犯案具有高度計畫性。最終，張文在警方圍捕下從誠品百貨六樓墜樓身亡。

張文的家人對此事件表示震驚，其父母透露已經有2年未與兒子聯繫，對他的生活狀況並不清楚。警方經調查發現，張文過去曾是空軍志願役士兵，但因酒駕事件遭到軍方汰除，之後與家人關係疏遠，性格孤僻，幾乎沒有朋友。目前，警方正加緊調查張文的犯案動機，並持續蒐集相關線索。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

北市隨機攻擊案4死11傷！檢警完成相驗程序 家屬沒異議

北捷爆隨機殺人！張善政喊進一步提升維安：全力守護市民安全

張文隨機砍人！嘻小瓜喊應死刑遭酸「法盲」 急刪文道歉