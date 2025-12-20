「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案 （圖／threads@＿tonyun授權）

沈政男20日上午在臉書發文表示，日本媒體也報導了台北發生的隨機殺人事件。他提到，日本將這類犯案者稱為「通魔」，其中最知名的是2008年秋葉原通魔事件，該事件與台北19日晚間發生的案件具有多項共同點。

這類隨機殺人事件的五大共同特徵包括：年輕男性犯案、單獨犯案、犯案者社交孤立且跟親友沒什麼來往、工作不穩定，以及被害者無特定性別與年齡傾向。沈政男表示，鄭捷也符合上述特徵。

由於台北的犯案者已墜樓死亡，目前難以確定動機。沈政男指出，一般來說這類犯案者都有對自身境遇的不滿，以及報復的傾向。

沈政男進一步分析，這次犯案者最特殊之處在於犯案前先在多處縱火，連自己的租屋處都燒了，然後殺人前也施放煙霧彈，似乎想要造成社會動盪。他認為，媒體說犯案者縱火是要調離警方，其實應該不是，而是根本不想活了，於是大幹一番，這從他連租屋處都燒毀可以看出來。

外界紛紛猜測嫌犯張文的心理狀態。圖為張文家人。(圖/中天新聞)

沈政男表示，這類犯案者常有恨世與厭世的兩種情緒，一來自己不想活了，再者因為對社會懷有恨意與報復之心，而對不特定的人士展開大規模攻擊。

犯案者的鄰居表示，「被害者很可憐，但犯案者何嘗不是？」沈政男說，多年前他曾評論應該多了解鄭捷，就是這個意思。他強調，了解犯案動機，才能作為防範的參考。

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治，此案撼動全台、引發高度關注。

