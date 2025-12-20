北捷隨機殺人「非突然發瘋」 醫師揭「長期與社會斷聯」風險

張文隨機砍人震驚全國，精神科醫師認為，不應簡化為「突然發瘋」，而是關注長期與社會斷聯的風險。圖為中山站附近逛街人潮。李政龍攝



台北捷運昨發生震驚全國的隨機攻擊案，27歲男子張文在台北車站、中山站持刀傷人，造成4死11傷，引發外界關注其精神狀態。維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，這類重大暴力事件不宜被簡化為「突然發瘋」，從已知的行為脈絡分析，張嫌與家人失聯2年、社會關係斷裂、出現高強度失序行為，顯見他活在孤立之中，現實感崩解，讓他走向極端。

許景琦表示，張男行為並非毫無預兆，事件也不該定調為「他是不是精神有問題」？這樣簡化的理解。張男與家人失聯長達2年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，並在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等高強度行為，顯示早已脫離可支持、可修復的社會關係網絡。

許景琦提到，精神醫學注重風險軌跡，而非單一診斷名稱，無差別攻擊陌生人，往往源自對世界的瓦解感與失控感，而非源自具體仇恨對象，當一個人長期活在孤立之中，現實感漸漸崩解，行為舉止就可能走向極端。

許景琦指出，這類高風險個案缺乏病識感，不會主動求醫，真正令人不安的不是「某一個人出了問題」，而是如此高風險的孤立者，如何在長達多年來沒有被任何制度或關係網絡接住。

許景琦坦言，現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，未觸法前社會幾乎無從介入，精神醫療又高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略最危險的族群，往往正是缺乏病識感與求助能力的人，加上警政、消防、社福與醫療系統掌握的訊息零碎分散，缺乏整合轉介機制，導致一個崩潰的人在制度的縫隙中被忽略。

許景琦指出，防範下一起悲劇的關鍵，不是製造恐慌，或將精神疾病簡化為暴力，而是建立能運作、早期辨識高風險孤立者、主動外展關懷，也能在公共場域及時應變的心理健康防線。

