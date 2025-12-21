北捷隨機殺人！黃國昌為罹難者默哀半分鐘：用勇氣善良克服一切邪惡恐懼

記者詹宜庭／台北報導

北捷M7出口、捷運中山站以及誠品南西店日前遭嫌犯張文持刀隨機殺人，3名無辜民眾遇害。民眾黨主席黃國昌今（21日）出席活動時替罹難者跟傷者默哀近半分鐘，「這周末發生了可怕事情，相信大部分台灣人也沒辦法相信，這個社會為什麼會這麼混亂、帶給人民這麼多恐懼，希望藉由彼此相互扶持，用勇氣善良克服一切邪惡跟恐懼。」

黃國昌下午出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇。黃國昌上台時表示，一般在開學術研討會跟論壇時，主持人通常會用今天很高興來出席這個論壇當作開場，「但我必須要跟大家講，我真的高興不起來，完全高興不起來，一點高興情緒都沒有了，因為我已經快要沒辦法想像，台灣民主憲政怎麼會走到今天這一步。」

黃國昌提到，這周末發生了可怕事情，相信大部分台灣人也沒辦法相信，這個社會為什麼會這麼混亂、帶給人民這麼多恐懼。希望藉由彼此相互扶持，用勇氣善良克服一切邪惡跟恐懼，「我們不應該被恐懼宰制，勇氣跟善良應該是台灣社會共同的語言，因此要邀請大家先為這周末所發生不幸事件、罹難、受傷的人，幫他們先祝禱」。接著黃國昌默哀近半分鐘。

