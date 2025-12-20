北捷隨機殺人！AIT悼：與台灣人民站在一起

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西19日晚發生無差別隨機殺人事件，包含嫌犯已造成4死。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北車站、捷運中山站昨日晚間傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成包括兇嫌張文在內4人死亡。美國在台協會（AIT）今（20）日發文哀悼，高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並強調一如既往地與台灣人民站在一起。

AIT於官方臉書發文指出，「對於 12 月 19 日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。我們高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。」

▲AIT發文哀悼北捷、中山站隨機攻擊事件。（圖／翻攝 AIT臉書）

