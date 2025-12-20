北捷隨機殺人1傷者愛滋帶原者！羅一鈞呼籲「2類人」須接受評估

針對昨（19）日北捷的隨機殺人案件，今（20）日確認一名傷者為愛滋感染者，對此羅一鈞也呼籲這2類人儘速向醫療單位進行評估。資料照，游騰傑攝



台北捷運昨（19）日晚間發生震驚全國的隨機攻擊案，27歲男子張文在台北車站、中山站持刀傷人，造成4死11傷，引發外界關注。今（20）日下午衛生福利部證實有一名遭襲擊受傷的民眾為愛滋感染者，對此，疾管署長羅一鈞表示，已經成立專案進行暴露預防措施，並強調如果有在昨日被砍傷的民眾，或者有血液接觸到傷口或眼睛等黏膜部位且尚未就醫者，請儘速與1922防疫專線聯絡。

在昨日遭到張文砍傷的名單中，經確認有一位被害傷者是HIV感染者。羅一鈞表示，該受傷感染者為已經通報且長期服藥、控制穩定，病毒量都是屬於測不到的範圍，所以感染風險相對低。不過，因為血液可能透過凶器或是暴露到傷口黏膜風險，還是不能完全忽略，經過預防性投藥後，可以再進一步的把感染風險降到實質上等於零，所以也啟動專案協助。

羅一鈞呼籲，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾，且遭砍傷或有血液接觸到傷口或黏膜而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

針對愛滋病的預防與檢測，羅一鈞提到，按照制定好的流程在投藥前會先測感染的狀況，總共追蹤檢驗3次，在暴露後4到6周及曝後的12周，也就是84天會各追蹤一次，如果說12周檢驗的結果是陰性的話就可以排除，這個案子未來追蹤2周，目前預定3個月就可以排除。

