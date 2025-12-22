北捷隨機殺人4死！網掀抵制《角頭》聲浪 黃尚禾發聲：有點不公平

台北捷運、中山商圈19日發生嚴重隨機殺人案，釀包含兇嫌在內4死慘劇，引起民眾恐慌。然而開始有網友在網路上指出，電影《角頭》劇情根本是帶壞社會風氣。對此，曾拍過該系列電影的男星黃尚禾22日出席活動時，也針對此事發表看法。

黃尚禾（左2）22日出席全新8點檔《豆腐媽媽》首映會。（圖／民視提供）

黃尚禾今日和謝瓊煖、洪都拉斯、陳仙梅及藍葦華一同出席全新8點檔《豆腐媽媽》首映會，被問到近期網路上開始有抵制電影《角頭》的聲浪，

他替電影喊冤表示：「我覺得應該要分開看，電影影響人多少，或是因為影響人就不該拍什麼類型的電影，我覺得對創作者有點不公平。」

黃尚禾替電影《角頭》喊冤。 （圖／翻攝 IG shhuang1983 ）

黃尚禾認為，現今網路平台相當多，創作跟影視作品傳達的訊息都是創作者想表達的，並不是因為電影讓社會恐慌，「應該將注意力放在怎麼會發生這種事？我們該怎麼做？」

談起自保觀念，黃尚禾認為，如果真的遇到類似事件，「第一時間先跑，不要逞英雄，安全真的超級重要。」萬一碰上真的需要攻擊的時候，要先想辦法讓對方失去攻擊能力，而不是去打對方，這樣會相較安全。

黃尚禾分享自保觀念。 （圖／翻攝 IG shhuang1983 ）

