北捷隨機殺人4死 苗博雅發聲籲團結 臉書遭網灌爆轟：假惺惺

台北捷運、中山商圈昨日發生隨機砍人案，台北市議員苗博雅第一時間在社群平台發文呼籲大家要冷靜，不要慌亂。苗博雅並強調會監督市府，提供市民最需要的協助。然而，大批網友則痛批最沒資格說這種話就是力挺廢死的苗博雅，使的死刑議題再度浮上檯面。

台北捷運、中山商圈昨日發生隨機砍人案，苗博雅第一時間在社群平台發文呼籲大家要冷靜，不要慌亂。（圖/資料照）

北捷昨天（19日）發生隨機殺人事件，苗博雅第一時間在臉書、以及脆上發文表示「要求市府全力搶救傷者，提供受害者最完善的醫療。我們要求市府立刻擴大戒備！加強全市捷運站、公共場所安全檢查，及增加維安人力！我們要阻止任何潛在的模仿或共犯！任何不肖之徒若試圖挑戰法網，必將全力追捕，繩之以法，嚴懲不貸！一般市民若遇煙霧彈，立刻掩口鼻，身體壓低，移動至空曠處，不用再試圖滅火，先清場保護自身安全為優先」。

苗博雅並呼籲，「各位親愛的市民朋友，此時此刻，我們要比平時更堅定，團結守護彼此，要謹慎，不要慌亂。我會持續監督市府，提供傷者最完善的醫療，加強大眾運輸和公共場所的維安，提供市民最需要的協助」。

圖取自苗博雅的脆。

此貼文一出，反而引爆大批網友不滿，許多網友在其PO文下方留言表示「所以你還支持廢死嗎？可教化嗎？」「你真的沒有資格評論這件事情」、「最沒資格講話的就是你，還支持廢死嗎！你去教化啊」、「光是一個隨機砍人事件，就嚇傻一堆人了，怎麼還鼓吹戰爭，還說能正常上班上課」。

還有網友表示「妳最沒有資格講！就是有妳們挺廢死社會才這麼亂，要嘛跟進大陸/新加坡的刑責，已有死刑定讞就趕快處死！」「感謝阿苗支持廢死，這豐功偉業一定可以寫入歷史的」、「妳不是支持廢死嗎？別在那裡假惺惺了」。

苗博雅回覆網友留言。（圖取自苗博雅臉書）

對於網友的批評，苗博雅曾在臉書粉專的留言區貼出一個網友質疑的截圖，並回應「剛才有民眾留言，但限制我回覆，無法發出在這裡簡單回應，我知道很多人驚慌又憤怒，我不會跟您吵架。因為台灣此時此刻最需要的是團結，是冷靜面對危機，而不是仇恨或更多撕裂」。

