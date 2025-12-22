北捷隨機殺人4死！葛仲珊心疼受害者家屬：真的很難過

葛仲珊談北捷隨機殺人心疼發聲了。（圖／Hit Fm聯播網提供）





台北捷運19日發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，釀成4死的悲劇，事發後引發各界關注，出身美國的饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）昨（22）日出席電台活動，談及此事也坦言「很難過」。

葛仲珊睽違9年發行專輯，22日受訪談及北捷隨機殺人事件，她也坦言「覺得很難過」，由於事件就發生在身邊，因此感觸特別深，也很替受害者家屬感到心疼。而長期定居美國的她，被問及台美差異，她則表示美國因合法持槍，更容易發生大規模攻擊，部分加害者甚至會將小孩視為攻擊目標。

至於如何防範此類事件，葛仲珊認為，每個地方都會出現一些無法防範的意外，即便現在可以替自己預想事件發生當下的情況，但若是真的發生還是只能靠自己當時的反應，，坦言無法確定自己在當下會有什麼反應。



