北捷隨機殺人4死！邊荷律沉重發聲「整夜無法入眠」悲傷心情全吐

記者林汝珊／台北報導

邊荷律坦言徹夜難眠。（圖／翻攝自邊荷律IG）

遭通緝逃兵役的犯嫌張文，昨（19）日，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈與汽油彈，隨後持刀隨機砍殺路人，便墜樓輕生，共4人死亡。突如其來的暴力行為讓全台陷入震驚與哀痛，不少演藝圈人士深感痛心。來台發展的韓籍啦啦隊女神邊荷律，也忍不住吐露心聲，坦言徹夜難眠。

邊荷律發文。（圖／翻攝自Threads）

邊荷律透過社群平台發文表示，在看到相關新聞報導後，情緒遲遲無法平復，「直到現在，我仍然沒能好好入睡」，坦言不知道該說些什麼，看來相當無助。

廣告 廣告

她在貼文中提到，雖然自己沒有特定宗教信仰，但仍在心中不斷祈禱，希望這樣的事情不要再發生，為逝去的生命祈求冥福。邊荷律也不忘提醒粉絲與大眾，近期外出一定要多留意自身安全，尤其在人潮密集的公共場所更要提高警覺。

更多三立新聞網報導

深夜私約未成年女偶像！大咖製作人認了「欠缺常識」露骨對話流出

不只結婚還行善！申敏兒、金宇彬「婚前捐3億」 網讚：最美情侶

韓國葛萊美來了！金唱片1/10攻大巨蛋 18組卡司嘉賓、票價一次看

默認了？Winter爆戀BTS柾國首露面 1舉動「手臂同款刺青全遮」

