北捷隨機殺人4死11傷！翁達瑞發文感嘆：悲劇中看見3個「台灣正直」

本月19日，北市發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文釀4死11傷慘劇，震驚社會，也引發多年前「鄭捷北捷殺人案」夢魘，最終張文墜樓身亡，但也留下許謎團，與無辜者身後破碎的家庭。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）發文表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，讓台灣社會受到極大的驚嚇，卻看見3個「台灣的正直」。

北捷英雄余家昶，挺身阻擋張文點燃汽油彈，挽救了眾多生命。（圖／翻攝畫面）

陳時奮指出，受者之一的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時，發現兇手正要點燃一箱汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，最後不幸遇刺身亡。余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，這是這場悲劇的第一個正直。

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

悲劇發生後，輿論的矛頭指向兇手的父母，但他們沒有逃避，主動配合警方的調查，身影出現在各大媒體。在看完兒子的解剖後，張家父母面對鏡頭，由爸爸代表發言「我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此跟大家說對不起」。

張文父母下跪替張文向社會大眾道歉、余家昶媽媽要大家不要苛責他的父母。（圖／記者莊淇鈞攝影、翻攝畫面）

陳時奮表示「這是為人父母的最大悲痛，把孩子帶到這個世界，教養二十幾年，結果孩子犯下滔天大錯，父母也只能下跪向社會道歉」。雖說父母的教養會影響小孩的行為，但孩子的未來並不是父母所能掌控，張文已經27歲了，是個完全獨立的個體，但他的父母還是把責任一肩扛起。張文的父母是這場悲劇看到的第二個正直。

張文隨機殺人釀1死11傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

陳時奮難過表示，看到張文父母下跪的畫面，真希望在場的記者能把他們扶起來，告訴他們這是張文的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張文的父母扶起來了。這個人就是余家昶年邁的媽媽。

張文隨機殺人釀4死11傷慘劇，民眾獻花悼念罹難者。（圖／翻攝畫面）

陳時奮指出，張文父母下跪道歉前一天，余媽媽就對記者說「事情是張文做的，跟他爸爸媽媽沒有關係」 余媽媽希望大家不要再苛責張文的父母，還祝福他們能夠放下，平安過日子。余媽媽失去一個正直的兒子，但她沒有怨恨兇手，反而為兇手的父母求情，這是多麼偉大的人格，余媽媽是這場悲劇看到的第三個正直。

最後，陳時奮寫到，我不知道張文的成年生活出了什麼問題，讓他用如此殘暴的方式，傷害無辜的路人，也讓自己走上絕路，我相信這件悲劇絕對有家庭以外的原因。西方人有句名言：「養育一個孩子需要全村的力量」營造一個適合小孩成長的環境，是每一個台灣人的公民責任，越多台灣人盡到這份責任，類似的無差別攻擊的就越不可能在台灣發生。

文末，陳時奮表示，「我感佩余家昶的勇敢，張文父母的負責，還有余媽媽的寬容。大家都還深陷悲劇的驚慌與哀傷，我卻從他們3人身上看到了台灣的正直」。

