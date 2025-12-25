北捷隨機殺人4死11傷！翁達瑞發文感嘆：悲劇中看見3個「台灣正直」
記者林盈君／綜合報導
本月19日，北市發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文釀4死11傷慘劇，震驚社會，也引發多年前「鄭捷北捷殺人案」夢魘，最終張文墜樓身亡，但也留下許謎團，與無辜者身後破碎的家庭。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）發文表示，這起暴力悲劇讓多個家庭破碎，讓台灣社會受到極大的驚嚇，卻看見3個「台灣的正直」。
陳時奮指出，受者之一的余家昶，案發時正要從台北搭車返家，路過現場時，發現兇手正要點燃一箱汽油彈，奮勇上前用肉身阻止，最後不幸遇刺身亡。余家昶只是個平凡的通勤者，有家人等著他下班，攻擊發生的當下，他可以走避，獨善其身，但他英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，這是這場悲劇的第一個正直。
悲劇發生後，輿論的矛頭指向兇手的父母，但他們沒有逃避，主動配合警方的調查，身影出現在各大媒體。在看完兒子的解剖後，張家父母面對鏡頭，由爸爸代表發言「我們是張文的爸爸跟媽媽，張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重損害，以及對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此跟大家說對不起」。
陳時奮表示「這是為人父母的最大悲痛，把孩子帶到這個世界，教養二十幾年，結果孩子犯下滔天大錯，父母也只能下跪向社會道歉」。雖說父母的教養會影響小孩的行為，但孩子的未來並不是父母所能掌控，張文已經27歲了，是個完全獨立的個體，但他的父母還是把責任一肩扛起。張文的父母是這場悲劇看到的第二個正直。
陳時奮難過表示，看到張文父母下跪的畫面，真希望在場的記者能把他們扶起來，告訴他們這是張文的個人行為，與父母無關，他們不需要為成年兒子犯下的罪行向社會大眾下跪道歉。現場的記者沒人這麼做，但另外一個人把張文的父母扶起來了。這個人就是余家昶年邁的媽媽。
陳時奮指出，張文父母下跪道歉前一天，余媽媽就對記者說「事情是張文做的，跟他爸爸媽媽沒有關係」 余媽媽希望大家不要再苛責張文的父母，還祝福他們能夠放下，平安過日子。余媽媽失去一個正直的兒子，但她沒有怨恨兇手，反而為兇手的父母求情，這是多麼偉大的人格，余媽媽是這場悲劇看到的第三個正直。
最後，陳時奮寫到，我不知道張文的成年生活出了什麼問題，讓他用如此殘暴的方式，傷害無辜的路人，也讓自己走上絕路，我相信這件悲劇絕對有家庭以外的原因。西方人有句名言：「養育一個孩子需要全村的力量」營造一個適合小孩成長的環境，是每一個台灣人的公民責任，越多台灣人盡到這份責任，類似的無差別攻擊的就越不可能在台灣發生。
文末，陳時奮表示，「我感佩余家昶的勇敢，張文父母的負責，還有余媽媽的寬容。大家都還深陷悲劇的驚慌與哀傷，我卻從他們3人身上看到了台灣的正直」。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
張文隨機殺人案！網嗆「模仿犯罪」叫囂、煽動暴力 警：已逮8人到案
他PO文讚張文英雄！走出法院怕露臉 網怒起底黑歷史、曾嗆「剴剴死好」
張文租屋處「異常整潔」！冰箱滿是汽油味 清空私人物品、疑不留退路
張文隨機殺人案Day6！警返誠品南西店「3D重建」、追犯案軌跡擴大蒐證
其他人也在看
張文父母下跪道歉 律師列一表嘆：這跟誅連九族相去不遠
27歲男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警23日在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。王至德律師製作一張表並說，如果真的覺得教養子女無方的父母應該受到處罰，不然我們就立法吧，立法規定只要子女犯罪，不管子女幾歲，父母都該負責，如果有收養的，就連養父母一起負責，很棒吧！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 36
獨養3個兒子不喊苦！張柏芝5大育兒觀念：單親家庭的愛也不會減少
香港知名女演員張柏芝，於2011年結束與謝霆鋒婚姻，現年45歲的她膝下育有3子，一路走來風風雨雨，也不見她向外人道苦，即使感情路上顛簸崎行，孩子的教育則不容外人置喙，獨闢自己一條道路。《優活健康網》特摘此篇分享張柏芝的「5大育兒觀」，育兒有辛苦也有甘甜。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 1
張文父母下跪道歉 律師點2關鍵：別再追殺他們了吧
張文父母下跪道歉 律師點2關鍵：別再追殺他們了吧EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 5
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 135
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 31
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 308
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 82
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 77
張文日常消費靠網購 最常買「這2類開銷」曝光！帳戶餘額只剩39元
1219隨機攻擊案造成4死11傷，警方持續追查27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源，試圖釐清其從生活困頓走向極端暴力的過程。隨著金流與生活軌跡逐步曝光，張文長期封閉的生活樣態也逐漸被警方拼湊出來。太報 ・ 1 小時前 ・ 3
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10