北捷隨機砍人事件驚動國際 AIT痛心：與台灣人民站在一起

北捷車站和南西商圈昨晚間遭丟煙霧彈、刀械攻擊事件，造成4死11傷慘劇。美國在台協會（AIT）今在社群平台發文哀悼，並表示美國一如既往地與台灣人民站在一起。

行政院長卓榮泰今早至中山捷運站周邊視察。（圖取自卓榮泰臉書）

對於北捷昨（19）日晚間發生無差別攻擊事件，AIT今天（20日）在其臉書粉專發文表示，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼，除肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

圖取自AIT臉書粉專。

北捷昨傍晚爆發重大隨機殺人事件，27歲通緝犯（妨害兵役）張文接連在北捷台北車站地下層、中山站商圈犯案，不僅丟擲煙霧彈、汽油彈，更持刀連續殺害路人，釀4人死亡及多人受傷。張文進入誠品南西店後，一路揮舞長刀從1樓衝上5樓，嚇壞大批逛街民眾，被警方圍捕時墜樓不治。

