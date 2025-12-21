北捷隨機砍人事件「模仿效應」？ 高雄一男子先縱火再揮刀遭制伏

高雄市一男子疑似先在壽山街人行道縱火，隨後再持西瓜刀返回現場，企圖對第一線救災人員施暴，所幸遭警民聯手壓制在地。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 前天台北捷運才發生隨機砍人事件，全國民眾對公共安全高度警覺，不料今(21)日下午3時30分左右，高雄市鼓山區也發生一起嚴重危害公安事件。一名男子疑似先在壽山街一帶人行道縱火後離開現場，隨後竟手持約40公分長的西瓜刀，騎乘未懸掛車牌的機車且未配戴安全帽，再度返回火警地點，企圖對第一線救災人員施暴，行徑極為囂張，犯案手法與張文如出一轍，幸好在警消與民團合力下，犯嫌被制伏送辦，但令人擔心所謂的「模仿效應」是否已出現。

高雄市政府消防局鼓山消防分隊小隊長楊家昌、隊員林家慶、曾濬權、役男黃品祐，案發當時先行到場進行滅火與警戒作業，民力團體「中華戶外探險協會雲豹工作隊」亦依平時訓練，在周邊路口協助交通引導與現場管制，但隊員第一時間察覺該名男子行為異常，立即上前攔阻，嫌犯隨即揮舞刀械，意圖攻擊小隊長楊家昌，現場情勢一度失控。

所幸一旁有熱心男子臨危不亂，果斷以柔道「大外割」將嫌犯壓制在地，隨後高雄市政府警察局鼓山分局新濱派出所員警也迅速趕抵現場，立即噴灑辣椒水，並與民力團體及民眾合力制伏嫌犯，成功阻止一場可能的重大傷亡危機。

嫌犯落網後情緒仍相當激動、言語失控，警方隨即依法將其帶返偵辦，查出49歲的陳姓男子疑似因與友人發生糾紛導致情緒不穩，不僅於人行道違規燃燒雜物，所騎乘之機車踏板上公然載有1把刀械，嚴重影響公共安全。

警方指出，警消人員到場後，火勢迅速受到控制，並未進一步蔓延。陳男在人行道燃燒雜物，已涉犯刑法公共危險罪，全案移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押；另無正當理由攜帶具殺傷力刀械，亦違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，警方已依法函請高雄地方法院簡易庭裁定。

高雄市政府消防局局長王志平指出，任何針對消防、警察等第一線執勤人員的暴力行為，皆不可被容忍，此次事件能在最短時間內化險為夷，關鍵不僅在於警消的專業與即時應變，更凸顯民力團體與一般民眾在平時訓練、制度合作下所發揮的關鍵力量。雲豹工作隊依既定流程執行交通引導與現場警戒，熱心民眾在不逞強、不失序的情況下果斷協助制伏嫌犯，展現公私協力守護安全的最佳示範。這樣的合作並非偶然，而是長期累積的信任與制度成果。

尤其日前台北捷運才發生憾事，高雄的案件再次提醒社會，隨機暴力並非偶發個案，而是真實存在於日常生活中的威脅，也是是整個社會必須共同面對、共同改善的公共安全課題；政府除應正視第一線執勤人員的安全保障，強化裝備、制度與法律嚇阻力，也應給予民力團體更完善的訓練、保險與法律支持，讓警消、民團與民眾形成更穩固的安全網。

陳姓犯嫌先在人行道縱火後企圖持刀行凶。 圖：民眾提供