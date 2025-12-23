北捷隨機砍人保險賠不賠？金管會說話了

▲台北捷運台北車站及中山站誠品南西店外19日晚間隨機砍人事件，造成3名無辜民眾死亡，外界也關心保險是否理賠？金管會今（23）日做出回應。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運台北車站、中山站外發生隨機攻擊事件，造成3名無辜民眾死亡，多人受傷，其中1人在捷運站內刺傷送醫搶救後不幸過世，另1人在誠品南西店外馬路遭刺傷亡，還有1人則在店內遭砍搶救無效過世。對於隨機砍人保險是否理賠？金管會保險局今（23）日表示，若有投保一般意外傷害險，被刺殺理賠應該沒問題，而捷運內遭刺因台北捷運公司有投保大眾捷運系統旅客運送責任保險，傷亡每人最高理賠500萬元。至於捷運站外，商家即便有投保公共意外責任險，仍要看依法商家是否應負賠償責任，才會啟動理賠。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，台北捷運公司有投保大眾捷運系統旅客運送責任保險，並由產險公司以共保方式承保，包括每一個人身體傷亡最高理賠500萬元，其他還有每一事故傷亡或住院醫療慰問金、死亡慰問金、意外事故慰問金等，其中每一意外事故傷亡最高理賠2.5億元，另每人就診住院醫療慰問金最高5萬元，每人死亡慰問金最高10萬元，還有每一意外事故慰問金最高30萬元。

蔡火炎說，依照此保險契約條款約定，旅客在捷運車站範圍內，因為第3人故意或過失所致的死亡受傷或財務毀損的滅失，台北捷運公司對於受害人或請求權人負賠償之責，因此，承保產險公會依約進行相關理賠。

在商家部分，他表示，誠品南西商場有依規定投保公共意外責任保險，但這部分要看誠品依法是否應負賠償責任，責任保險才會啟動理賠，因此，此事件商家是否有責任還待釐清及認定，責任保險必須是被保險人依法負賠償責任，理賠才會被啟動。

至於有人闖入商場砍人，商家有沒有責任這部分，要事實認定及外部專家判斷，但若有投保一般意外傷害險就沒疑問，被刺殺部分，意外傷害險理賠應該是沒問題。

蔡火炎也強調，相關保險公司已啟動保戶關懷措施，等待台北捷運公司提供相關資料後，會盡速理賠，保險局也會持續關注這個案子進度，適時提供相關協助。

