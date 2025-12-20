北捷隨機砍人兇嫌張文曾就讀桃園永平工商 同學：無偏差行為

〔記者周敏鴻／桃園報導〕涉嫌犯下台北捷運北車、中山站恐怖攻擊事件的男子張文，曾就讀桃園市永平工商，他的郭姓同學指出，張文就讀餐飲科建教合作班時，雖個性偏內向、孤僻，但遇到同學有困難時，常會第一時間幫忙，當時並未出現明顯偏差行為。

張文的社群媒體上照片，外型陽光與一般年輕男生無意，卻是隨機砍人兇嫌，讓郭姓同學感到震驚、唏噓不已；永平工商也表示，張文在校成績平均80多分，還記了4個小功、25個嘉獎，完全沒有偏差行為。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

北捷兇嫌張文連日行跡曝光！被圍捕當場脫掉裝備墜樓不治

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷隨機砍人釀4死 網曝保命3大要訣

