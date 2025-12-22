北捷隨機砍人外界疑監視器故障 董事長：即時影像沒問題

捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，外界質疑事發當下有監視器故障沒畫面的情形。台北捷運公司董事長趙紹廉22日回應，所有的監視器在當天並沒有任何1台故障，均可以看到即時拍攝畫面，只是有1台主機磁區受損，影響到7支監視器無法回溯去找前幾分鐘或半小時的影像。（徐佑昇攝）

捷運台北車站、中山商圈19日發生連續無差別攻擊，造成4死11傷慘劇，外界質疑事發當下有監視器故障沒畫面的情形。台北捷運公司董事長趙紹廉22日回應，所有的監視器在當天並沒有任何1台故障，均可以看到拍攝處，只是有1台主機磁區受損，影響到7支監視器無法回溯去找前幾分鐘或半小時的影像，但現場即時影像並無問題。

針對外界對於1219事件質疑監視器問題，趙紹廉今日出席北市府道路交通安全會報後受訪，他強調，所有監視器在當天沒有任何1台故障，畫面都可即時看到要拍攝的地方，只是其中有7支監視器的主機硬碟磁區受損，無法回溯之前的畫面，不過沿線有其他12支監視器仍可回溯畫面，因此北捷可提供嫌犯從8號樓梯下去後，一直走到往北車方向的畫面。

廣告 廣告

趙紹廉指出，北捷行控中心當天一發現有煙霧就去追查，也發現有人丟擲煙霧彈，因此很快通知捷運警察跟110。他強調，當天沒有延誤辦案，主要是嫌犯當天已多次換裝，加上有煙霧掩護，無法在第一時間判斷出是那一個人。

至於民眾質疑當天沒廣播警示，趙紹廉說，可能因現場有很多聲音，大家覺得沒有聽到，但並不代表並沒有廣播，所有閘門也有同仁、保全請民眾趕快離站。

趙紹廉強調，自從鄭捷事件後，每個車站的詢問處都有給站務員配備盾牌、長棍，現在把原本覆蓋物先拿開，好隨時取用；站務同仁也定期接受檢警教官的訓練、增加防身的機會。

趙紹廉補充，北捷保全有配備防狼噴霧但沒有配警棍；少數精英保全除了防狼噴霧及警棍以外，會另配置電擊棒。他也預告，在26日的大規模演練，各大主要轉運站像是台北市政府站等，都會增加配置比以往多出半數的保全。

更多中時新聞網報導

李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛

北榮首發防災包 盼企業響應捐贈

2025十大娛樂新聞回顧》范姜彥豐爆老婆粿粿出軌王子