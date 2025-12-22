北捷隨機砍人引恐慌！心理師授「5招」穩定情緒：優先自保人身安全
台北車站與中山商圈近日發生隨機攻擊事件，正逢週五下班捷運尖峰時間，造成4死11傷慘劇，引發社會高度震驚與不安。醫師指出，無論是否親臨現場，民眾可能因新聞或社群反覆播送，出現害怕、焦慮、失眠、心悸或迴避人潮等反應。面對重大創傷事件，該如何進行自我心理調適、尋找自我照顧與支持資源？《優活健康網》特訪精神科醫師及心理師，建議透過5方向著手，理解自身感受、逐步安定情緒。
恐慌壓力屬正常心理反應
開業精神科醫師楊聰財表示，面對北捷突發傷害事件，無論當下逃跑自保，或事後因反覆接觸相關資訊而出現恐慌，皆屬正常心理反應。民眾接收相關血腥畫面與驚悚文字描述，會使大腦接收到高度威脅訊號，引發戰或逃反應，使人對環境過度警戒，產生「隨時有危險」的不安全感，並可能出現易怒、焦慮不安、注意力不集中或情緒低落等狀況。
過度的擔憂並不代表軟弱或想太多，卻可能會在短時間內對我們的心理造成極大壓力。楊聰財建議，民眾應優先限制觀看情緒性新聞標題、避免誇大渲染，並主動向信任的家人、朋友或同事分享感受，藉由表達整理情緒，不要獨自承受。若持續失眠、做惡夢並影響日常生活，可透過尋求專業精神科醫師或心理諮商支持管道，找回掌控感與安全感。
5招穩定情緒與自我照顧
北市聯醫松德院區臨床心理科主任吳孟璋表示，為避免情緒遭受二次傷害，建議不要過度批判或評價自己，而是允許自己休息，並接納真實感受，不用盡快恢復正常。實際應對策略與心理調適，可結合穩定與互助的力量，從以下5方向著手：
1. 優先確保人身安全、安撫內心情緒
無論是否身在攻擊現場，或只是周遭月台、商圈等鄰近人潮，都可能出現強烈的驚恐與無助感。當下若目睹事件，應先評估自身身心狀態與環境安全，不必勉強對抗，以優先離開現場為主，並盡快尋求親友陪伴與支持，以協助情緒穩定。
2. 面對新聞資訊不看、不傳、不討論
事件過後仍反覆觀看新聞畫面或影片，可能對身心造成不適影響，若察覺自己無法停止觀看，或腦袋停不下思考、心情持續焦慮沉重，應主動提醒自己暫停接觸相關畫面，可掌握「不看、不轉傳、不過度討論」3原則，只傳遞必要且正確的資訊（如交通管制、捷運政策等），不必與他人同步追蹤所有新聞進度，也可主動提醒朋友轉換話題，避免累積過多心理壓力。「不關注不討論不是不重視，而是意識到已經對自己造成影響。」
3. 外出保持警覺對應心態
簡單模擬狀況：外出時可先簡單想好，若遇到突發狀況的應對方式，評估是否出門。
適度保持警覺：在公共運輸或場所放下手機、多留意周遭環境，就像走路時也要隨時注意避免跌倒一樣。
與親友同行或事先告知行程：避免獨自一人行動或只有自己知道要去哪裡，多一個人知道時間、地點，可加速資訊掌握。
在事件過後，近日政府加強維安、捷運加派警力駐守，能讓民眾更感安心，可見的情況下，保持適度警覺反而更安全。若遇不安情境，盡量保持冷靜，先離開當下環境、前往安全處，再思考聯繫方式或是否提供協助。
4. 自我舒緩練習
在事件發生後，焦慮和擔心可能短暫存在，建議在生活中進行自我放鬆方式，透過呼吸練習、冥想、運動來舒緩情緒，運動可以使身心專注在當下狀態，並刺激大腦多巴胺分泌，對身心理都有明顯幫助。此外，也可以透過到戶外走走、看劇、聽音樂等幫助轉移注意力的方法，做自己平常會有興趣的休閒活動，也可以舒緩緊張情緒。
5. 尋求專業心理資源
若努力做了放鬆舒緩練習，情緒壓力仍明顯影響生活，建議尋求專業精神科醫師開立藥物，或心理諮商尋求心理支持。可善用以下公開管道：
安心關懷小站：即日起至2026年元旦止，台北市政府在捷運中山地下街R7出口地面層設置「安心關懷小站」，每天13:00～20:00，提供心理諮商與情緒支持，建議民眾可善加利用。
撥打安心專線：若民眾感到情緒困擾難以排除，可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885）或衛福部安心專線「1925」，尋求免費心理諮商與情緒支持。
3次免費心理諮商：針對北捷事件，衛生福利部提供民眾額外3次免費心理諮商，不設年齡限制，採「從寬認定」原則，只要民眾自認是因北捷事件受到心理影響，即可申請此資源服務，無須額外身分或資格審核，此政策預計實施至2026年底。
