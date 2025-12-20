北捷隨機砍人引恐慌！網喊「別去跨年」 賈永婕不忍公開發聲了

記者蔡維歆／台北報導

台北車站北捷區域、中山商圈及誠品南西店昨（19日）晚間隨機殺人和恐攻事件，交通部下令全國交通場站加強戒備。由於耶誕節和跨年即將到來，如今有網友呼籲別去人多的地方，對此台北101董事長賈永婕也回應了。

煙霧、尖叫、斷魂中山站：北捷無差別恐攻全紀錄，通緝犯張文「最後一跳」終結血色驚魂。（圖／李宜樺攝）

捷運連續攻擊事件爆出後人心惶惶，網友在社群發文表示，跨年應盡量在家、避免去人多的地方，賈永婕被問到今年北跨和101維安上是否會更加強？賈永婕表示相信政府的維安能力，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」賈永婕也理性喊話：「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

廣告 廣告

而台北車站、北捷和中山商圈昨發生隨機殺人事件，嫌犯張文不但在台北車站北捷區域丟擲煙霧彈，更一路隨機砍人，累計已4死11傷，對此交通部昨也已經下令全國各交通場站全面加強戒備，不希望悲劇重演。

更多三立新聞網報導

北捷隨機殺人悲劇！李燕公開表態「反對廢死」痛心發聲 ：願制度醒來

北捷57歲男「肉身擋恐攻」身亡！杜汶澤不忍出手了 暖舉曝光網讚爆

你對我的侮辱！汪小菲突開戰抖音副總裁 ｢怒發文喊告」又秒刪

才傳來台住楊丞琳家！杜強遭爆台中「被輕生」 網激喊：挖出來鞭屍

