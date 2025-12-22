北捷隨機砍人引發獵巫爭議！謝瓊煖《與惡》台詞掀討論 悲痛發聲

【緯來新聞網】謝瓊煖在台劇《我們與惡的距離》中的經典台詞，「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯」，近期被套用在兇嫌張文在北捷台北車站、中山站商圈隨機攻擊事件。她今（22日）出席民視八點檔《豆腐媽媽》首映會，「不要過度擴大事件，了解可以，但不要在社群媒體大量分享、急著表達自己的意見」。

謝瓊煖談北捷隨機砍人事件。（圖／娛樂中心攝）

北捷中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，造成包含兇嫌張文在內共4死11傷，震驚社會。隨著張文的犯案計畫書與家庭背景曝光，輿論出現不同聲音，有網友將矛頭指向其父母，但也有人引用謝瓊煖在台劇《我們與惡的距離》中的經典台詞，呼籲民眾要理性看待、不要過度獵巫。



謝瓊煖表示，戲劇與現實事件看似有相似之處，但其實是各自獨立的存在，「每一件事情都是獨立的，雖然好像類似，但對我來說，我不會把演過的角色帶入現實生活」。



對於社群上的討論風向，謝瓊煖：「不要過度擴大事件，了解可以，但不要在社群媒體大量分享、急著表達自己的意見，因為我們都不是當事人。」她認為比起情緒性的討論，更重要的是把自己的日常生活過好。

謝瓊煖（右）在《我們與惡的距離》飾演加害者母親。（圖／公視提供）

這場隨機恐攻事件，讓大眾更正視警覺心的重要性，她提醒面對公共安全議題，應回到實際行動層面，「學習怎麼保護自己，或是去上急救課，在公共場合不要一直滑手機，多留意周遭狀況」，希望社會能在悲痛之餘，找到更理性、務實的應對方式。



此外，謝瓊煖會接演《豆腐媽媽》主要是因為導演馮凱，曾合作過大愛劇集，對導演的風格與節奏十分熟悉，也因此格外期待這次再次攜手合作。至於犧牲自己素顏上陣，她幽默回：「我只擔心化妝以後都沒有人認得我。」



一連演出兩檔八點檔，她直言拍戲其實不太會喊累，被藍葦華虧：「每個月看到ATM入帳就不會累了！」

