北捷隨機砍人後維安升級！跨年、元旦來臨 鐵警局強化車站見警率

因應跨年晚會及元旦升旗典禮等活動，鐵警局宣布，將持續強化台鐵、高鐵等車站的維安。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 北捷19日發生隨機砍人案，張文釀成4死11傷慘劇，昨日北車內又出現一名精神狀況不穩的男子鬧事，遭辣椒水制服。事件頻發引發大眾對交通樞紐安全的關注。有鑑於元旦連續假日到來，鐵路警察局宣布，將持續強化台鐵、高鐵等車站的維安。

鐵警局指出，因應跨年晚會及元旦升旗典禮等活動，全台各地共規劃37場大型活動，預期將湧現大量返鄉與轉乘人潮。為防範突發危安事件，鐵警局將投入警力，全面加強鐵路站、車及周邊場域的安全淨化作為，並特別留意台鐵、高鐵與捷運轉乘動線，嚴防人潮推擠、踩踏等意外發生。

鐵警局提出4項具體作為：

1.提高見警率。加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局加強協調、通報聯繫及立即應處。

2.強化聯防機制。協同台鐵、高鐵從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

3.快速通報及反應。各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

4.現場應變處置。接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

鐵警局也呼籲，參加跨年、元旦活動乘車的通勤民眾，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，以免發生不必要的危險，也守護自身安全。

