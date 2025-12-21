北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意

娛樂中心／蔡佩伶報導

27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。

唐綺陽今發文提到北捷案發生至今，大家仍在震撼當中，不過「真相一定會浮現」，希望大家要多點耐心，唐綺陽還提到接下來運勢週報，提到將開啟為期20天的日火合入相，此現象會讓人在不知不覺變得緊繃、嚴肅，且變得急躁，「沒啥耐性或帶有攻擊性」，會顯得有些不近人情，處處想與他人比較。

廣告 廣告

唐綺陽也提醒大眾要小心燒燙傷、發炎等問題，尤其是工作領域容易受傷的人更要做好防範，最後，唐綺陽提到北捷隨機攻擊案的逝者以及傷者，希望他們安息跟早日康復，同時期許台灣平安。

唐綺陽提到日火合相會讓人變得緊繃、急躁。（圖／翻攝自臉書）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

校園開唱見學生衝上台跳舞...本土歌手「蹲地擺臭臉」挨轟：沒度量

北捷隨機砍人釀死傷！他提「照常聚會、跨年」：對惡人最好的還擊

KIMIKO車廂目睹他持刀揮舞「保命關鍵曝光」 留陰影：無法入睡

昔被瘋傳換血回春！62歲李連杰進軍抖音不藏了 突拋「1震撼計畫」

