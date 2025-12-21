北捷隨機砍人時「為何路人不跑」？王婉諭嘆：這是台灣的幸運也是脆弱

北捷19日血案引發全國社會關注。圖／攝影鄒保祥

台北捷運19日迎來黑暗的一天，27歲男子張文先後在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈、隨機砍傷路人，隨後於誠品南西館墜樓死亡，共造成3名民眾死亡、11人受傷，相關畫面遭瘋傳，有人因此感到驚慌，也有人大嘆路人警覺性低。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，台灣人普遍認為社會很安全，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱」。

王婉諭20日在臉書發文指出，網路上充斥著滿滿的負面訊息，但還是能看見人性的光亮，比如台北車站星巴克的店員，在犯人點燃煙霧彈時馬上拉下鐵門，保護所有驚慌失措的客人，又或是在誠品梯間的服飾店員，即便害怕得發抖，依舊伸手把逃命的人拉進倉庫。

還有目睹事發經過的日本記者，看到騎士倒下後毫不猶豫衝上前，用雙手按住傷口，王婉諭感嘆「這些溫柔的行動，都是真實存在的。」

「為什麼路人都沒有反應？」王婉諭指出，事發後不少網友有這樣的疑問，甚至質疑明明有不少目擊者看見兇嫌拿著刀準備攻擊，卻沒有人試圖開車撞他阻止行動，「相信我，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的」。

她解釋，台灣人普遍認為「社會很安全」，習慣相信這片土地、相信身邊的陌生人，導致危機突然出現在眼前時，往往都會愣住，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱」，更何況看到鮮血、絕對暴力時，根本無法辨識眼前的景象，身體也一定會僵住無法行動，這是很真實的反應。

王婉諭表示，至今仍充斥著各種陰謀論，比如兇手不只一個、墜樓的是替身、兇手的國籍疑雲、背後有操盤手，不過都被警方一一澄清，表示兇手不是組織攻擊，只是單獨、預謀的隨機傷人，呼籲民眾切勿輕易隨播恐懼，「我們承受不起對立與撕裂，更承受不起分化、猜忌、懷疑」。

「這可能也是我一輩子都會問的問題」，王婉諭說，隨機傷人的成因複雜，加上兇手已經離世，讓這個難題永遠無法被解開，不過仍必須透過了解兇嫌的生命史，試著找出蛛絲馬跡。

她也引述受害者家屬對行政院長卓榮泰的請求，呼籲政府應著手調查，讓社會知道「是什麼樣的過往，才鋪成了通往地獄的道路」。

王婉諭表示，自己曾呼籲大眾要當個「多管閒事的人」，但前就是要保護好自己，如看到有人拿著刀衝上前，跑就對了，「先設法保護好自己，你才可以成為拉下鐵門的店員、成為幫忙急救的人，成為伸出援手幫忙的那個人」。

王婉諭最後也呼籲大眾、媒體，不要放大恐慌、過度播放犯案畫面，避免被情緒帶著走，「我們要從經驗中學習，但不要讓恐慌擴散，這不僅是兇手的目的，更是模仿犯的溫床」。



