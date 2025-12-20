北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

北捷19日發生嚴重隨機攻擊事件，釀4死5傷。對此，國民黨台北市議員柳采葳今表示，自己有幾個很憂心的疑慮，一是犯案時間長的離譜，一是為什麼沒立刻部署大量警力加以戒備，如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

圖為行政院長卓榮泰今日去中山站視察。（圖取自卓榮泰臉書）

柳采葳今天（20日）在臉書發文表示，昨晚在最熟悉的台北車站與中山站，發生了令人心碎的無差別攻擊事件。本該是市民返家、朋友聚會的平凡夜晚，卻變成了許多家庭揮之不去的噩夢。大家不但要為傷者祈福，祈求平安度過難關，更要向逝者表達最深的哀悼，大家的心與家屬同在。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安20日召開1219事件緊急維安應變小組會議。（圖/資料照）

針對此案件，柳采葳直言，自己有幾個很憂心的疑慮：首先犯案時間長的離譜，嫌犯從下午三點開始進行連續的縱火犯案，警方無法掌握行蹤，犯嫌甚至可以在製造大規模混亂及砍傷民眾後，行走地下街返回旅館更衣，並再次犯案，卻沒有即時被掌握行蹤。

其次，柳采葳直言，凶嫌在北車犯案後，通報時間和狀況為何？警方為什麼沒有立刻在周圍人潮匯聚的車站和商圈部署大量警力加以戒備？北市身為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起。如此重大的治安缺失，應有人負起政治責任，給市民一個交代。

柳采葳悲嘆，社會安全網喊了多年，昨晚的慘劇卻再次證明，社會安全網依然存在難以忽視的缺失。大家不能只在悲劇後遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前接住。

延伸閱讀

影/全台車站戒備！防張文模仿效應 霹靂小組進駐桃捷

北市隨機殺人 蔣萬安：凶嫌非大陸籍、不實訊息別再流傳

家樂福要改名了！品牌終止授權 明年中更換全台門市招牌