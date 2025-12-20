北捷隨機砍人案全台恐慌！告五人一句暖語喊話 畢書盡盼無辜者平安

娛樂中心／綜合報導

北車與中山站外發生無差別攻擊事件造成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

北捷昨（19）日晚間發生重大隨機攻擊事件，震撼全台。27歲張文先後在台北車站與捷運中山站周邊投擲煙霧彈，隨後持長刀隨機砍殺路人，最終釀成嫌犯在內共4死9傷的慘劇，事發之後多位演藝圈人士紛紛透過社群平台發聲，表達震驚、不捨之意，盼為受害者與其家屬堅強。而樂團告五人與畢書盡也發聲了。

畢書盡第一時間在社群寫下關懷文字。（圖／索尼音樂提供）

歌手畢書盡第一時間在社群寫下關懷文字，語氣誠懇地表示：「大家都要平安，都要注意自己的安全，希望那些無辜受傷的人，都能平安無事。」簡短的一段話，道出對事件的沉痛與對社會的祝福，引來不少粉絲轉發響應。

告五人成員接連發聲。（圖／相信音樂提供）

而人氣樂團告五人也接連發聲，成員雲安於限時動態中溫柔喊話：「出入平安，健健康康，大家都要好好的，如果你累了，我給你加油打氣。」短短幾句話，傳遞溫暖與支持，希望在恐懼蔓延的時刻，能成為大家的一點力量。而主唱犬青則以生活化的提醒關心大家：「無論多忙，記得喝水、吃飯、上廁所。」看似平凡的叮嚀，卻讓不少網友感受到被理解與被照顧的溫柔。

不少藝人選擇不多做評論，而是用最直接的方式，為社會注入安定情緒。網友也在留言區紛紛回應，感謝藝人願意發聲，認為在這樣的時刻，任何一句關心都格外重要。面對突如其來的無差別攻擊也讓大家關心公共安全問題，外界也期盼相關單位能從事件中檢討制度與防範機制，避免類似憾事再度發生。

