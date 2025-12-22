北捷隨機砍人案台大父女檔醫師衝鋒救命！醫界致敬：最脆弱時刻選擇守護

[Newtalk新聞] 就在北車隨機殺人案爆發、群眾驚恐逃竄之際，一對父女反其道而行衝入現場搶救傷患。他們是台大醫院急診醫師顏瑞昇與女兒顏均蓉。這起奪走4條人命、造成11人受傷的慘劇中，兩人的義舉感動無數人，台灣急診醫學會今發文致敬，盛讚他們在民眾最脆弱時刻展現了醫者初心。





顏瑞昇與顏均蓉透過台大醫院對外說明心路歷程。顏瑞昇直言，救人本就是醫師天職，面對這種大量傷患的混亂場面，反而是急診醫師最擅長的領域。因此，事發當下他與女兒「小顏醫師」完全沒空思考自身可能面臨的危險，唯一的念頭就是從對街衝過去，盡快協助評估傷勢並進行緊急處置。

這段感人故事之所以曝光，源於一名當時受傷住院的民眾。他在受傷最無助的第一時間，接受了這對父女的即刻搶救，事後為了表達感謝，特別請託台北市政府協助尋人，才終於確認這兩位救命恩人的真實身分，正是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇與其千金。





對於顏氏父女的英勇表現，台灣急診醫學會今在臉書專頁發文深入剖析。學會指出，急診醫學的核心專業，在於必須在資訊不完整、時間極度緊迫的壓力下進行系統整合；醫師得在瞬間完成風險評估，定奪處置順序並確保醫療銜接。學會強調，支撐這些專業行動的背後，不單單依賴醫療技術，更多的是醫者初心的內化，願意「在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁」。





文末，台灣急診醫學會除了向顏瑞昇與顏均蓉致上最高敬意，肯定兩人是急診專業精神的具體實踐者外，也藉此機會向所有長期處於高壓、高風險環境中守護生命的醫療人員致敬。學會也期盼透過此次事件，能讓社會大眾更加重視急診醫療體系，在維護公共安全、災難救援以及緊急應變機制中，所扮演的不可或缺關鍵角色。

