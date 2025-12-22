北捷隨機砍人案定調「治安」事件 劉世芳：屬重大暴力襲擊

國民黨立委賴士葆質詢問到張文案件屬於何種類型，劉世芳直言，目前定調「治安」事件。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 捷運台北車站、中山站外發生隨機砍人案件，兇手張文及3名民眾死亡，多人輕重傷，外界關注張文犯案動機及相關調查進度。對此，國民黨立委賴士葆今（22）日針對該案質詢內政部長劉世芳，該事件定調為「治安」還是「國安」，劉世芳回應，比較傾向是讓社會不安的治安問題。

立法院內政委員會今日變更議程，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

賴士葆表示，這件張文的隨機殺人事件，幾乎是十幾年前鄭捷事件翻版，那麼到底是「治安」還是「國安」事件？劉世芳回應，目前依內政部跟各地方警政系統看出，目前是隨機無差別殺人，認為是重大暴力襲擊案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題。

賴士葆追問，所以不是國安問題？劉世芳強調，網路上有很多謠言，她利用委員質詢說明，其實跟中配沒有關係，網路謠言應適可而止。賴再問到，有教授提到「第五縱隊」，難道有關係嗎？

國安局副局長陳松吉直言，本案是否涉及「第五縱隊」原則上還在調查，目前剛回報得知是「沒有」，都是來自境外的訊息。賴士葆則說，因此很清楚看到，這件是重大暴力事件，隨機殺人要殺的是社會，整個來看是否有背後下指導棋？

陳松吉表示，個案仍在偵查當中，目前沒有看到。警政署長張榮興回應，以目前偵查的進度來看，目前也沒有發現這樣的狀況，加上兇手已經死亡，對於犯案共犯動機，仍深入偵查中。初步就目前掌握物證，是模仿的行為，以模仿鄭捷的跡象，包括地點都是在計畫的行為。

賴士葆示警，在此情況下，昨天又有人喊出要在北捷放炸彈。張榮興強調，模仿部分在第一時間會做查處，從案件發生至今，已發生22件，均依法移送偵辦，我們一定要讓民眾心安，遏止模仿的行為。

