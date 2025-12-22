北捷隨機砍人案引全民警戒！彰化街友持鐮刀揮舞 警火速依法送辦

彰化鬧區一名街友疑似喝醉，持鐮刀揮舞遊蕩。 圖：翻攝自彰化人大小事

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈發生連續攻擊事件後，引發社會高度關注，彰化市民族路鬧區昨日晚間有民眾目擊一名男子手持鐮刀在街頭徘徊，立即報警處理，員警到場發現是55歲的郭姓街友，立即命令其放下武器，並將其帶回派出所管束。

昨日晚間彰化市南門市場附近的永樂街，一名男子手拿鐮刀與螺絲起子在街上閒逛，甚至有持刀揮舞的動作，周圍民眾隨即報警，彰化警分局陸續接到至少3通報案電話，立即啟動「快打部隊」機制，調派優勢警力趕往現場。

廣告 廣告

警方指出，郭姓街友平日經常在彰化火車站或市區內遊蕩，昨日到場後發現郭姓街友疑似喝醉酒，走路都不穩還手持鐮刀，隨即喝斥把鐮刀放下，並帶回民族路派出所進行約制管束。

彰化警分局指出，最初判斷郭男僅為攜帶危險器械，依《社會秩序維護法》第63條規定，無正當理由攜帶具殺傷力的物品者，得處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

但隨後調閱監視器，發現郭男不僅持刀，還有揮舞動作，對他人造成明顯威脅，將依《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」將郭男移送彰化地檢署偵辦。該條文規定，若有以加害生命、身體、自由、名譽或財產之事恐嚇他人，足以危害其安全者，可處兩年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷砍人案引愛滋疑慮！衛福部「接21通諮詢」 石崇良：僅個位數轉介投藥

北捷殺人魔張文被起底！研究「人臉辨識點名」獲政府補助48000元