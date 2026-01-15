北捷隨機砍人案引動盪！模仿案「預告暴力、假訊息」多達198件

北檢指出，張文案爆發後，截至今年1月14日止，全國有多達198件模仿張文案衍生的預告暴力、散布假訊息案件。 圖：取自四叉貓(劉宇)臉書

[Newtalk新聞] 27歲男子張文去年12月19日製造震驚全台的北捷隨機砍人案，釀成4死11傷慘劇，台北地檢署今日召開記者會，公布張文案調查結果，其中提及截至1月14日止，全台發生多達198起模仿張文案衍生的預告暴力、散布假訊息案件。

自北捷隨機砍人案爆發後，高檢署隨即成立「督導應變小組」，並在全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，專門處理網路、大眾運輸系統或公眾出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件。

廣告 廣告

北檢指出，截至今年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件，其中被告48人、聲押21件、收押13人、起訴11人，並且向調查局及刑事局洽詢，自去年12月19日到今年1月14日止，全國各地模仿張文案衍生的預告暴力、散布假訊息等貼文或留言案件，總計高達198件，皆查無與張文案有關連的案件。

檢察官選任分別具有犯罪心理學、犯罪社會學、犯罪學等專業知識的多名專家進行鑑定，研判張文沒有特定政治及宗教偏好，犯罪動機應理解為追求最大社會張力，與象徵結果的表達式暴力行為，核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷又傳亮刀事件！女乘客忠孝新生站拿出剪刀 評估後強制送醫

第一銀行爆內鬼！大湳分行女主任2年內偷629萬 桃檢起訴