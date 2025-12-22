北捷隨機砍人案引恐慌！陳世凱：和警政署加強合作 守護交通運具安全

交通部和警政署合作，在機場、港口、旅運中心和車站等地加強巡邏和安全戒備。 圖：警政署／提供

[Newtalk新聞] 北捷台北車站和中山站19日發生隨機砍人案震驚全台，適逢年關，聖誕節、跨年、元旦和春節等將湧現人潮的節日即將到來，引發國人恐慌。對此，交通部長陳世凱今(22)日承諾，面對接下來各節慶可能出現的人潮，交通部將和警政署通力合作，在機場、港口、旅運中心和車站等地加強巡邏和安全戒備，全力守護交通運具安全。

19日台北捷運周圍發生無差別攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內共4人死亡，11人受傷，引發國人恐慌。陳世凱今日受訪表示，這幾天民眾應該都有看見，在台北捷運發生隨機殺人事件後，交通部隨即和警政署合作，請警政署在各交通運具站點加強巡邏和戒備，目前各捷運站都有荷槍實彈的員警站崗，保障旅客安全。

陳世凱說明，針對聖誕節、跨年、元旦和過年等人潮較多的節慶，交通部已將人潮聚集的活動資料提供給警政署，屆時交通部將和警政署通力合作，出動航警、港警、鐵警等警方的力量維持活動和交通站點的治安和秩序，讓所有參加活動的民眾放心。

