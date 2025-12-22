北捷隨機砍人案引爆社會不安！唐綺陽籲「穩住」：這3類人未來20天內要留意

[Newtalk新聞] 台北車站與中山商圈日前發生隨機傷人案，犯嫌張文最終身亡，相關陰謀論卻在網路擴散，加劇社會不安。對此，「國師」星座專家唐綺陽發文呼籲大眾先穩住情緒，避免被紛亂訊息牽動恐慌。她並從星象角度分析指出，隨著冬至後太陽進入魔羯，未來二十天將開啟日火合入相，社會氣氛容易緊繃，並特別提醒「3類族群」緊急要應對的事務多，「必須卯足精神，以運動家精神應對。」





27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈接連犯下暴力案件，造成社會極大震盪，警方雖已澄清其為獨自犯案，但外界仍有諸多揣測。對於這起不幸事件，唐綺陽表示，明白事發後大眾的心情紛亂，她指出「事發一天多，所有人仍在震撼與情緒中，忍不住想究竟為什麼會發生這種事」，但她也看到網路上出現許多揣測，因此特別發文呼籲大眾「先穩住情緒，不要被紛亂訊息引導，導致更大的恐慌，請多一點耐心，真相一定會浮現」。

唐綺陽觀點認為，這起事件發生的時間點，恰逢大環境即將跨入火年。唐綺陽說明，「在火年中，過往『暗中蓄積、私下瀰漫』的部分，會一下被提到檯面上」，而這股火的能量具有雙面性，「既可能傷人，也可以帶來明亮、溫暖，但願我們是火年中，善用火而得到幸運的人」。





除了對於社會案件的觀察，昨(21)日適逢冬至，太陽正式進入魔羯座。唐綺陽指出，這將開啟「長達二十天」的日火合入相，時間將持續到明年的1月10日。她特別點名３類族群需要注意：「魔羯座、高層、長官、嚴肅的人、老一輩」，或是「政府機關，大型機構、公務組織」，以及「獅子座、貴族、皇家、領袖者」或「明星、才人、年輕人」。唐綺陽進一步強調，上述領域的人都要繃緊神經，「在日火合的未來二十天，緊急要應對的事務多，可能火紅，也容易被針對、批評，必須卯足精神，以運動家精神應對」。





這股日火合魔羯的能量不僅影響特定族群，也影響著所有人。唐綺陽說明，在星象影響下，人們會不知不覺中「變得警戒、緊繃、嚴肅」起來，好處是能提昇作事效率，變得「任務導向、就事論事」，且會傾向「拒絕情勒、不帶感情」。尤其現在群星在魔羯，唐綺陽表示，「這段魔羯過生日期間，也讓這個年底大家都成工作狂」。





雖然星象氣氛緊張，但唐綺陽也帶來緩解的消息。她提到週四(12/25)金星將進入魔羯，屆時緊張氣氛將稍微和緩。唐綺陽表示，這會讓人們「忙出具體成績，忙得有成就感、價值感」，或者感到「辛苦有代價，優秀被看見，努力的確有用等，讓人心甘情願」。不過她也補充，魔羯星群的時段也是星群「與木星逐漸形成對分」的時候，生活中必然會出現兩種聲音或派別的對立，「既是衝突，也是溝通，大家要盡量把持自己別被情緒操控，才能就事論事，完成想達成的任務」。





文末，唐綺陽再次對這次社會案件表達哀悼與祈福，她感性寫道，「願逝者安息，也祈禱傷者早日康復，台灣平安、回歸步調，恢復寧靜」。

