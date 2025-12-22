北捷隨機砍人案引社會恐慌！石明謹分享保命要訣：至少要會跑

退休警察、資深球評石明謹分享遇隨機攻擊案的「保命秘訣」。 圖：警政署提供

[Newtalk新聞] 27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷，引起社會恐慌。對此退休警察、資深球評石明謹社群平台發文分享類似情況的「保命秘訣」，並直言「什麼都不會至少要會跑」。

石明謹於臉書提及，如果遇到隨機攻擊事件，民眾應要注意「4個保命秘訣」：

1.碰到類似情況請大聲呼叫，其他人就不會像中山誠品那樣，一直圍在旁邊看，有人還散步走過。

2.能遠離現場就遠離現場，什麼都不會至少要會跑。

3.你的包包是你的好朋友，不管什麼包，請拿起來放在你的胸口到頸部的高度，保護好心臟跟頸動脈，只要避開要害，人沒有那麼容易死。

4.日常生活保持冷靜，多注意警戒四週但不要過於緊張，不要讓策動這種事件的人，達到想要讓社會驚恐的目的。

同時對於張文隨機攻擊事件發生時，位在危險地帶內的星巴克、麥當勞第一時間就拉下鐵門，保護店內的客人及路人做法，石明謹直言是面對危險非常好的範例，一般街邊商家也應該要學習，在面對突發危機時，首要原則就是先關閉出入口，阻隔威脅，再依情況決定後續處置。

不過石明謹也強調，大型公共空間的應對方式不能一概而論，若是捷運系統或百貨公司發生重大事件，反而應該全面開啟閘門與安全門，並停止電扶梯運轉，讓人潮能快速分散，降低逃生過程中發生踩踏的可能性。

