北捷隨機砍人案張文父母下跪道歉！律師：匯錢不等於資助犯罪 別再追殺了

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈19日發生隨機砍人案，27歲張文投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇，律師陳宇安在臉書粉專PO文，社會不應將憤怒轉移到與案件無直接關聯的家屬身上，匯錢不等於資助犯罪。

張文父母昨日向受害者下跪道歉，張文爸爸指出「張文所犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害及其對受害人與家屬造成無法弭補的傷害與痛苦，我們想對大家說對不起，對不起，接下來我們會全力配合司法的調查。」

律師陳宇安指出，實在不知道為什麼大家要去追殺張文的父母，父母根本不知道他在做什麼．「有人質疑沒聯絡 張媽媽怎麼還會給兒子錢．其實我覺得有沒有聯絡跟有沒有給錢是兩回事，就算跟父母鬧翻，媽媽捨不得還是會匯錢給小孩」，更直言「又不知道他兒子有什麼犯罪計畫，怎麼現在講得好像媽媽在資助兒子犯罪一樣」。

陳宇安點出，看到張文父母出來下跪道歉，想起好幾年前有個台灣留學生在日本殺人，他的老父親是知名日本料理店的老闆，也是出來哭著為兒子道歉 「他們可能也不知道發生了什麼事情，不知道兒子為什麼會變這樣」。

陳宇安呼籲，「媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！」

