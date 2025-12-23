北捷隨機砍人案後揚言炸小港機場！高雄男今凌晨羈押獲准

高雄男子揚言炸掉小港機場，今日凌晨法官裁定羈押。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈發生隨機砍人案，27歲張文釀成4死11傷慘劇，事件爆發後網路上出現多起模仿跟風的貼文，高雄一名40多歲蘇男揚言炸掉小港機場，昨日遭警方拘提到案後，高雄地檢署依恐嚇危害安全罪向高雄地方法院聲請羈押，法官今日凌晨裁准羈押。

高雄蘇姓男子日前在臉書連續發文，先是轉貼張文事件報導，聲稱「這國家需要像這樣的人才」、「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，並揚言「我看是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」，隨後又改口「本來想說要在跨年夜幹大事...改在1/26號一樣鳳山新城交給我」、「繼北捷中山事件後，高雄車站也有人負責計畫了」。

貼文曝光後，治安機關立即通知航警局，經過循線查到PO文者身份後，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並於今日上午前往蘇男住處逮人，警方指出，蘇男貼文並非單純轉發，而是由自己親自張貼，但現已刪除。

警方將蘇姓男子拘提到案後，高雄地檢署檢察官昨晚複訊後，向高雄地院聲請羈押，法官於今日凌晨裁定羈押。

