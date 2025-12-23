北捷隨機砍人案後第5日 張文父母下跪道歉「對社會造成嚴重損害」

張文隨機砍人案震驚社會，其父母今日公開下跪道歉。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈19日發生隨機砍人案震驚全台，27歲張文釀4死11傷慘劇，檢方今日於二殯解剖張文的遺體，張文父母陪同，隨後解剖結束後，針對兒子行徑及十多名受害者下跪道歉「接下來全力配合司法調查」。

張文父母面對媒體先是鞠躬道歉，並稱「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人無法彌補的傷害，很痛苦，我們想在此向大家說對不起」，隨後更下跪繼續道歉。

外傳張文的家庭背景小康，父親是退休竹科工程師，母親則是在傳統產業擔任會計，哥哥在高雄當工程師，父母退休後則是做股票、外匯投資，雖然父母向警方表示已與兒子約2年未曾見面或聯絡，平時並不清楚近況。

張文母親在2023年開始，每年的1、4、7、10月，每季匯3或4萬元給張文；還在2023年3月時單筆匯了45萬元，去年12月底至今年1月初之間，陸續匯出4筆共10萬元給張文，母親的資助金額總共為82萬元。

