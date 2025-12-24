北捷隨機砍人案後首發聲？張文哥疑北上悼念余家昶 親筆信內容曝光

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，27歲男子張文投擲煙霧彈、持刀砍殺路人，釀4死11傷慘劇，熱心民眾余家昶為阻止張文行凶遭當場殺害，為了悼念余家昶的英勇行為，許多人在捷運台北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意。最近就有網友發現，張文哥哥也疑似有到場獻花悼念，並在花束中附上親筆信，傳達心聲向余家昶和余媽媽致謝，「謝謝余媽媽您的大愛與包容」。





57歲余家昶案發時挺身而出制止張文，讓張文攜帶的汽油彈起火當場燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，不過余家昶被張文以刀具刺進要害，送醫後傷重不治，為了悼念余家昶的英勇行為，許多人在捷運台北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意。

廣告 廣告





而今日就有網友發現，張文的哥哥疑似也有到場獻花悼念，並在花束中附上屬名「張嫌兄長」的親筆信。信件全文如下：





To 英雄余家昶、余媽媽：





或許我知道消失於社會的目光對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即便遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。





這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？





但…家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還須面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已…





我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是做秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。





by張嫌兄長

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄保全臉書PO多則「殺人預告」！揚言「宰殺違法的司法官」遭聲押

張文犯案當下無警察？捷運警察隊長認了