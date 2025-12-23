北捷隨機砍人案補償拍板！死者家屬各領180萬 市府啟動1219扶助專案

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台北車站與南西商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。台北市政府法務局今（23）日說明補償方案，已全面盤點補償金、撫卹金、保險理賠及慰問金等資源，承諾以「從優、從速」原則協助受害者與家屬。針對3名罹難者，家屬可各向犯罪被害人保護協會申請180萬元補償金。

台北車站與南西商圈19日發生隨機攻擊事件，台北市政府法務局今（23）日說明補償方案，承諾以「從優、從速」原則協助受害者與家屬。（圖源Facebook 蔣萬安）

法務局指出，所有傷亡者可申請的補償項目已彙整完成，將由市府主動協助辦理；同時，台北捷運公司也已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》理賠流程，確保受害民眾相關權益。

此外，對於案發時挺身而出保護民眾的余家昶，市府將依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，核發600萬元撫卹金，並補助最高50萬元喪葬費用，以表彰其英勇行為。至於其餘傷者與家屬，市府已採「一案一社工」方式提供醫療與心理支持；社會局也同步透過「公益臺北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓社會善款即時投入，協助受害者度過難關。

